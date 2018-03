Bockhorn Feueralarm in Bockhorn: Am Montagabend wurde in der GPS-Wohnstätte für Menschen mit Behinderungen an der Neuenburger Straße der Feueralarm ausgelöst. Nach ersten Erkenntnissen der Feuerwehr hatte eine defekte Lampe eine Gardine in Brand gesetzt. Das Feuer konnte allerdings noch vor Eintreffen der Feuerwehr von einem Mitarbeiter gelöscht werden – er verhinderte so wohl Schlimmeres. Verletzt wurde niemand.

Der Alarm wurde sofort ausgelöst, nachdem das Feuer entdeckt wurde. Die 30 Bewohner der Wohnstätte waren zu dem Zeitpunkt gerade beim Abendessen und wurden umgehend nach draußen gebracht. Laut Hans-Joachim Schulze, Leiter der Einrichtung, habe die Evakuierung „sehr gut geklappt“. Nach weniger als einer Stunde rückte die Feuerwehr wieder ab und die Bewohner konnten ins Gebäude zurückkehren.

Bei dem Einsatz rückte die Ortswehr Bockhorn laut Ortsbrandmeister Stefan Bieling mit vier Fahrzeugen und 30 Kameraden an. Alarmiert wurde ebenfalls die Wehr in Grabstede, ebenso der Drehleiterwagen aus Varel. Beide konnten aber schon auf dem Hinweg wieder umkehren, als klar war, dass das Feuer gelöscht wurde.