So können Sie Ihre Kinder Anmelden

Anmeldungen für die neue Kinderfeuerwehr in Bockhorn werden sofort entgegengenommen per E-Mail an Kinderfeuerwehr.Bockhorn@gmail.com. Dabei gilt: Wer zuerst kommt, mahlt zuerst, sprich es zählt die Reihenfolge der Anmeldungen.

Zwölf Plätze werden vergeben. Interessierte Kinder müssen zwischen sechs und zehn Jahre alt sein sowie „gesund und fit“, sagt Jugendwart Siegmund Wernicke. Die Kinder, deren Anmeldung erfolgreich war, werden von der Ortswehr Bockhorn informiert.

Für die Eltern der aufgenommenen Kinder sowie aller Teilnehmer findet dann ein Informationsabend statt. Dann wird auch über die Gründungsversammlung und die Dienstabende berichtet.