Bockhorn Taschendiebe haben auf dem Bockhorner Oldtimermarkt zugeschlagen: Am Samstag haben sie in zwei Fällen mit einem spitzen Gegenstand – wahrscheinlich mit einem Messer – Taschen von Besuchern aufgeschlitzt und daraus Bargeld gestohlen. Es soll sich um größere Summen gehandelt haben. Unbemerkt aufgeschlitzt haben die Täter eine Beintasche an einer Cargo-Hose und eine Brusttasche an einem Hemd. Das zumindest sind die der Polizei bekannten Fälle.

„Dabei gingen die bislang unbekannten Täter so geschickt vor, dass der Diebstahl zum Zeitpunkt der Tat von den Geschädigten nicht bemerkt wurde“, sagt Andrea Papenroth, Sprecherin der Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland. „Täter nutzen Gelegenheiten, gerade auf gut besuchten Veranstaltungen, aus, um an das Vermögen der Leute zu kommen. Sie gehen gezielt und geschickt vor, so dass das Fehlen des Geldes erst später bemerkt wird, was uns die Fahndung schwieriger macht.“

Polizeibeamte konnten im Verlaufe der Veranstaltung zwar mehrere verdächtige Personen auf dem Gelände überprüfen, ein konkreter Tatzusammenhang jedoch nicht nachgewiesen werden.

In diesem Zusammenhang weist die Polizei daraufhin, insbesondere bei derartigen Veranstaltungen mit einem hohen Publikumsaufkommen, kein Bargeld in außen befindlichen Taschen der Bekleidung mitzuführen und bittet Zeugen, die ergänzende Hinweise zu verdächtigen Personen geben können, sich bei der Polizei unter der Rufnummer 04451/9230 zu melden.