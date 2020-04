Nach Unfall In Bockhorn: Polizei leitet Verfahren gegen drei Insassen eines Autos ein

Bockhorn In Bockhorn hat die Polizei am Mittwochmittag bei der Unfallaufnahme eines Verkehrsunfalls festgestellt, dass in einem der beiden Fahrzeuge drei Personen saßen – das ist nach dem derzeitig geltenden Kontaktverbot einer zu viel.

Eine 20-Jährige aus Varel hatte an der Kreuzung Gartenstraße/Lauwstraße das von rechts kommende Auto einer 26-Jährigen aus Varel übersehen. Es kam zum Zusammenstoß, die 20-Jährige wurde leicht verletzt. Gegen die drei Insassen im Auto der 26-Jährigen leitete die Polizei ein Verfahren nach dem Infektionsschutzgesetz ein.