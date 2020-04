Straftat In Bockhorn: Hakenkreuz auf Straße gesprüht – Polizei ermittelt

Foto: August Hobbie

Die Bockhorner Polizei hat am Sonntagnachmittag ein Hakenkreuz entdeckt, das in rotbrauner Farbe auf die Fahrbahn der Straße Alte Bahnlinie aufgesprüht wurde. In der Bundesrepublik ist die Verwendung und das Zeigen des Hakenkreuzes strafbar. Die Polizei ermittelt und bittet Zeugen, sich zu melden. Telefonnummer 04453-7350.