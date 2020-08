Unfall Am Combi-Markt In Bockhorn: Autofahrerin übersieht Radfahrer

Bockhorn Auf der Zufahrt zum Combi-Markt in Bockhorn hat sich am späten Freitagnachmittag ein Unfall eignet: Eine 71-jährige Autofahrerin war auf der Straße Am Markt Richtung Steinhausen unterwegs und wollte nach links auf den Combi-Parkplatz abbiegen. Dabei übersah sie einen 49-jährigen Radfahrer, der dort unerlaubt mit seinem Pedelec auf dem Gehweg, ebenfalls in Richtung Steinhausen, unterwegs war. Es kam zum Zusammenstoß, bei dem der Radfahrer stürzte und sich leicht verletzte.