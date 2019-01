Unfall auf der Bundesstraße

Bockhorn Eine 29-jährige Autofahrerin ist bei einem Verkehrsunfall am Dienstagmittag in Bockhorn verletzt worden. Die Frau war gegen 13 Uhr mit ihrem Auto auf der Bundesstraße 437 Richtung Varel unterwegs. Ein 76-jähriger Autofahrer aus Varel übersah die Frau, als er mit seinem Wagen von der Vareler Straße nach links auf die Bundesstraße abbiegen wollte. Es kam zu einem seitlichen Zusammenstoß beider Fahrzeuge. Die 29-Jährige wurde leicht verletzt. An den Fahrzeugen entstand ein Sachschaden von mehr als 10 000 Euro, teilt die Polizei mit.