Bockhorn /Varel /Oldenburg Wegen schwerer Brandstiftung und Einbruchsdiebstahls muss sich seit Mittwoch ein 62 Jahre alter Mann aus Bockhorn vor dem Oldenburger Landgericht verantworten. Dem Angeklagten wird vorgeworfen, am 22. September vorigen Jahres die Friedhofskapelle in Bockhorn in Brand gesetzt zu haben.

Laut Anklage brach der 62-Jährige in den frühen Morgenstunden des Tattages die Eingangstür der Kapelle auf. Dann schob er die hölzernen Sitzbänke zusammen, stapelte darauf die Gesangbücher und Sitzkissen und zündete alles an.

Der Küster hatte um 6.40 Uhr morgens das Feuer entdeckt. Sofort hatte er die Feuerwehr alarmiert, begann aber auch schon einmal selbst mit dem Löschen des Brandes. Mit einem Feuerlöscher konnte er die größten Flammen ersticken. In und an der Kapelle war ein großer Schaden entstanden. Bänke, Kissen und Gesangbücher sind ein Raub der Flammen geworden, der Rest des Gebäudes und auch die Orgel durch die Verrußung stark beschädigt. Der Sachschaden liegt bei mehr als 100 000 Euro.

Ein Jahr lang konnte die Kapelle nicht genutzt werden. Der Küster geht davon aus, dass im November dieses Jahres die Renovierungsarbeiten abgeschlossen sein werden. Neben der schweren Brandstiftung werden dem Angeklagten auch Einbrüche in eine Kindertagesstätte und in das Bockhorner Erlebnisbad angelastet.

In der Kita und in dem Erlebnisbad stahl er Bargeld, Kameras und Laptops. Zu den Vorwürfen befragt, erklärte der Angeklagte, sich nicht äußern zu wollen. Dann aber sagte er, dass er mit der Brandstiftung in der Bockhorner Friedhofskapelle nichts zu tun habe.

Offenkundig weiß der Angeklagte, was auf dem Spiel steht. Er ist wegen Brandstiftung vorbestraft. 2016 hatte er auch in Varel gezündelt. Nun muss er mit seiner Unterbringung in der geschlossenen Psychiatrie rechnen. Am Verfahren nimmt ein Psychiater teil, der Auskunft über die Schuldfähigkeit des Angeklagten geben soll.