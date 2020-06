Zusammenstoß In Bockhorn: Radsportler bei Autounfall verletzt

Bockhorn Ein Radfahrer ist bei einem Verkehrsunfall am Samstagmorgen in Bockhorn verletzt worden. Wie die Polizei am Sonntag mitteilte, übersah ein 90-jähriger Autofahrer beim Abbiegen den 63-jährigen, der mit seinem Rennrad den parallel zur B 437 verlaufenden Radweg von Neuenburg in Richtung Varel befuhr. Der Senior wollte mit seinem Wagen aus Varel kommend von der Bundesstraße nach rechts in die Hilgenholter Straße einbiegen. Dabei kam es zum Zusammenstoß, der Radsportler stürzte. Am Auto sowie am Rennrad entstand jeweils Sachschaden.

