Zwei Verletzte bei Unfall in Bockhorn

Bockhorn Zu einem Verkehrsunfall mit zwei Leichtverletzten kam es am frühen Samstagnachmittag in Bockhorn: Laut Polizeibericht war ein 53-jähriger Autofahrer auf der Vareler Straße unterwegs und wollte nach links in den Feldhörner Weg abbiegen. Wegen des Gegenverkehrs musste er anhalten. Eine 43-Jährige, die mit ihrem Auto hinter dem 53-Jährigen unterwegs war, bemerkte das zu spät und fuhr auf das stehende Auto auf. Die Polizeibeamten schätzen den Schaden auf etwa 8000 Euro, beide Fahrer erlitten bei dem Unfall leichte Verletzungen.