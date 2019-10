Borgstede Ein Carport ist am Freitagnachmittag aus bislang unbekannter Ursache auf einem Grundstück an der Ziegelstraße in Borgstede abgebrannt. Zwei Personen wurden dabei verletzt, sie mussten mit einer Rauchgasvergiftung behandelt werden. „Als wir eintrafen, stand der Schuppen bereits im Vollbrand“, sagte Jan-Malte Knigge, stellvertretender Ortsbrandmeister der Freiwilligen Feuerwehr Borgstede-Winkelsheide. Der böige Wind erschwerte die Löscharbeiten und die Flammen drohten auf das Nachbarhaus überzugreifen. Den Feuerwehrleuten gelang es aber, dieses zu verhindern. Nach Angaben von Jan-Malte Knigge barsten aber aufgrund der Hitzeentwicklung einige Fensterscheiben.

Die Feuerwehr Bogstede-Winkelsheide war mit drei Fahrzeugen und 26 Kameraden im Einsatz, die Ortswehr Varel wurde dazu alarmiert. Vor Ort waren zudem der Rettungsdienst und die Polizei.