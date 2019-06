Borgstede Am frühen Samstagnachmittag kam es auf der Bockhorner Straße (B437) in Borgstede in Richtung Bockhorn zu einem Unfall, bei dem ein Mensch schwerstverletzt wurde. Wie die Polizei am Samstag mitteilte war der Fahrer von der Straße abgekommen und prallte gegen einen Baum. Feuerwehr und Rettungsdienst rückten zu Bergungsarbeiten aus, auch ein Hubschrauber war im Einsatz.

Die Bundesstraße wurde in Richtung Friedeburg für rund zwei Stunden gesperrt.