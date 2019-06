Borgstede Am Samstag kam es zu einem Unfall auf der Bundesstraße 437 zwischen der Einmündung Mühlenteichstraße und Borgstede. Ein 22-jähriger Autofahrer überholte dort vor ihm fahrende Fahrzeuge. Beim Wiedereinscheren bemerkte er vor sich langsam fahrende Rollerfahrer. Eine Kollision konnte er nur mit einer Notbremsung vermeiden. Dabei kam er nach rechts von der Fahrbahn ab und landete in einem Graben. Das Auto musste von einem Abschleppunternehmen geborgen werden. An Auto und Grünfläche am Fahrbahnrand entstand Sachschaden, verletzt wurde niemand. Auf den jungen Unfallfahrer kommt nun einem Bußgeldverfahren zu.