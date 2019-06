Borgstede Einen schweren Unfall mit tödlichem Ausgang hat es am frühen Samstagnachmittag in Borgstede gegeben: Wie die Polizei am Samstag mitteilte, war auf der Bockhorner Straße (Bundesstraße 437) ein 54-jähriger Mann von der Straße abgekommen und frontal mit einem Baum zusammen gestoßen.

Der Unfall ereignete sich auf gerader Strecke. Den Angaben zufolge war der Mann mit seinem Opel Kastenwagen nach links von der Spur abgekommen, durch den Gegenverkehr gefahren und schließlich nach links von der Straße abgekommen, wo er in einem Waldstück zum Stehen kam.

Als der Notarzt eintraf war der Mann nicht mehr ansprechbar. Ein Rettungshubschrauber wurde angefordert, der den Mann in ein Krankenhaus brachte. Dort verstarb der 54-Jährige schließlich. Warum der Mann von der Fahrbahn abkam, ist noch nicht bekannt. Die Ermittlungen zur Unfallursache dauerten an, so die Polizei.

An dem Auto entstand ein Totalschaden. Die Bundesstraße 437 wurde in Richtung Friedeburg für rund zwei Stunden gesperrt.