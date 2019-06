Borgstede /Winkelsheide Die Kameraden der Freiwilligen Feuerwehr Borgstede-Winkelsheide kommen bei einem Alarm künftig noch schneller und sicherer an ihren Einsatzort. Möglich macht es eine neue Technik, die im Gerätehaus als auch in den Einsatzfahrzeugen montiert ist. Ein Monitor in der Fahrzeughalle zeigt den heraneilenden Kameraden an: Um was für einen Alarm handelt es sich? Wo ist der Einsatz? Wie komme ich hin? Welche Fahrzeuge sind bereits ausgerückt?

„Noch während sie sich umziehen, sind sie über die Einsatzart informiert und können die dafür notwendige Ausrüstung anlegen“, erläuterte Ortsbrandmeister Michael Asseln. Zusätzlich wurden in beiden Löschfahrzeugen besondere Navigationsgeräte eingebaut. Für diese modernen Ausstattungen übergaben Vertreter der Dorfgemeinschaft Winkelsheide-Borgstede 2500 Euro an die Feuerwehr.

Die Geräte werden im Einsatzfall automatisch mit dem Alarm direkt von der Leitstelle programmiert. Langwieriges Suchen auf Karten oder das mühselige Programmieren eigener Navis entfällt. „Wir leben vom Faktor Zeit“, betonte der stellvertretende Ortsbrandmeister Jan-Malte Knigge: „Jede Sekunde, die wir sparen, bringt uns weiter voran.“ Auch Wasserentnahmestellen und Hydranten sind auf den digitalen Straßenkarten hinterlegt. „Wenn wir diese nicht erst suchen müssen, können wir die Wasserversorgung viel schneller herstellen“, so Asseln über die Vorzüge des digitalen Displays.

Am Samstag lädt die Dorfgemeinschaft Winkelsheide-Borgstede unterdessen zu ihrer letzten Mitgliederversammlung ein. Dann soll die 1997 als Nachfolger des Familienvereins gegründete Gemeinschaft aufgelöst werden, weil das Interesse an ihr deutlich abgenommen hat und sich keine Nachfolger für den Vorstand fanden.

Um alles geregelt abzuwickeln, wurde auch die Gemeinschaftskasse geleert. Mit dem Geld wurde das Denkmal für gefallene Soldaten saniert, „Damit es noch die nächsten 20 Jahre hält“, sagte der Vorsitzende Wilfried Büsing. Der Rest kam der Ortswehr Borgstede-Winkelsheide zugute.