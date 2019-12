Zu einem Garagenbrand in der Straße Südenburg in Zetel rückte die Freiwillige Feuerwehr Zetel am Samstag aus. Mit Atemschutz gelangten die Kameraden durch den hinteren Bereich in die Garage. „Und das äußerst vorsichtig, da sich in der Garage giftige Stoffe befinden sollten“, teilte die Feuerwehr mit. Mehrere Kleintiere, die sich in Nähe des Brandes befanden, wurden von den Feuerwehrkameraden in Sicherheit gebracht. Die Behälter mit giftigen Stoffen konnten unbeschadet sichergestellt werden, so die Feuerwehr. Der Brand war durch Selbstentzündung in einer Biomüll-Tonne ausgebrochen, die in der Garage stand. Verletzt wurde niemand, die Garage wurde beim Brand beschädigt. Zur Eigenabsicherung war auch der Rettungstransportwagen der Rettungswache Bockhorn vor Ort.

BILD: