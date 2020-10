Brand eines Schleppers

Die Freiwilligen Feuerwehren Sande und Gödens sind am Donnerstag gegen 11.20 Uhr zu einem Brand ausgerückt: Ein am Morgen in der Maschinenhalle abgestellter Schlepper hatte Feuer gefangen. Der Eigentümer konnte den Schlepper samt Anhänger aus der Halle ziehen und so Schlimmeres verhindern. Die Ortswehren Sande und Gödens waren mit vier Fahrzeugen und 20 Kräften im Löscheinsatz. An der Maschinenhalle entstand Schaden, der Schlepper brannte vollkommen aus. Die Schadenssumme steht noch nicht fest. Die Ermittlungen zur Brandursache dauern an. BILD: