Beinahe-Diebstahl in Büppel

Büppel In der Nacht von Freitag auf Samstag kehrte ein Anwohner der Bürgermeister-Osterloh-Straße gegen 0.20 Uhr nach Hause zurück und bemerkte mehrere Personen, die sich an seinem Garagentor zu schaffen machten. Als sie ihn sahen, ergriffen sie die Flucht. Wie sich herausstellte, waren weder das Garagentor noch das Auto, das in der Garage stand, verschlossen – und im Auto lag die Geldbörse des Mannes. Die Polizei weist darauf hin, keine Wertgegenstände im Auto zu lassen und Auto und Garage immer abzuschließen.