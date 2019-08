Cleverns Die Fundamente und die Bodenplatte für die Fahrzeughallen sind gegossen. „Wir sind davon überzeugt, dass der Zeitplan für die Fertigstellung der Feuerwache zum 3. März 2020 eingehalten wird“, sagte Bürgermeister Jan Edo Albers am Donnerstag: Zusammen mit dem Bauausschussvorsitzenden Dr. Matthias Bollmeyer (CDU) und dem Feuerwehrausschussvorsitzenden Dieter Janßen (SPD) setzte er den symbolischen 1. Spatenstich zur Erneuerung der Feuerwache Cleverns.

Stadtbrandmeister Olaf Rieken, Ortsbrandmeister Bernd Eggers und sein Stellvertreter Erik Reck, Mitglieder der Ortsfeuerwehr Cleverns und der Stadtverwaltung sowie Ratsvertreter und Bauleiter Dipl. Ingenieur Frank Berens vom Architekturbüro Kieselhorst & Piltz nahmen an der Zeremonie teil. Der Bürgermeister hob den offiziellen Baustart als von besonder Bedeutung für die Altgemeinde Cleverns-Sandel hervor. Die Ratsvertretung hatte 1972 im Gebietsänderungsvertrag mit der Stadt Jever den Erhalt und die Selbstständigkeit der Freiwilligen Feuerwehr Cleverns festgeschrieben.

Nach einer mehrjährigen Evaluations-, Planungs- und Beratungsphase ist der 1. Spatenstich für die Feuerwache Cleverns der Beginn für zahlreiche Investitionen der Stadt im Feuerwehrwesen, sagte Jan Edo Albers. Die Stützpunktfeuerwehr Cleverns erhält ein funktionales Gebäude – so wie es das Niedersächsische Brandschutzgesetz vorschreibt.

Gleichwohl hatte die Mängelauflistung der Feuerwehrunfallkasse ein rasches Handeln seitens der Stadt gefordert. Nach der Fertigstellung des Gebäudes wird im Spätsommer 2020 die Auslieferung des HLF 10/6 auf MAN-Fahrgestell von der Feuerwehrgerätefabrik Ziegler erwartet.

Der Bürgermeister erklärte nochmals die Notwendigkeit der Freiwilligen Feuerwehr in Cleverns im Brandschutz- und Hilfeleistungskonzept für die Stadt. „Ihre Mannschaftsstärke und gute Ausrückzeiten sind ein Garant für die Sicherheit in Jever, die als Einheit und zusammen mit der Ortsfeuerwehr Jever vergleichbar mit dem Leistungsspektrum einer Berufsfeuerwehr ist“, sagte er. So habe dieser Bau seine Berechtigung und sei zugleich Zeichen der Wertschätzung der Leistungsbereitschaft der Feuerwehr Cleverns. Albers kündigte an, dass das Richtfest so, wie es in Cleverns üblich ist, entsprechend gefeiert wird.