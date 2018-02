Cleverns Die ersten Bäume auf dem alten Dorfplatz wurden schon gefällt, bis 20. April muss das Feuerwehrgerätehaus Cleverns komplett geräumt sein. Denn dann beginnen Umbau und Erweiterung. Für den 1. Spatenstich ist der 7. Mai angepeilt – und voraussichtlich im Dezember kann die Freiwillige Feuerwehr Cleverns ihr modernisiertes und vergrößertes Gerätehaus beziehen, verkündete Jevers Bürgermeister Jan Edo Albers jetzt bei der Jahreshauptversammlung. Fahrzeuge und Ausrüstung werden so lange in Containern und in der Scheune von Gerold Lüken untergebracht.

Das ist geplant: Der Umbau beginnt mit dem Abriss des Flachdachanbaus aus den 1980er Jahren. Dort entstehen zwei Stellplätze für die Einsatzfahrzeuge und eine Halle für den Schlauchanhänger. Neu ist: Die Ausfahrt der Einsatzfahrzeuge erfolgt künftig über den alten Dorfplatz. Deshalb fallen dort Parkplätze weg. Im älteren Giebelanbau entstehen Umkleide- und Sanitärräume für die weiblichen Mitglieder der Feuerwehr. Zurzeit sind sechs der 33 Clevernser Einsatzkräfte weiblich – bisher gibt es noch keine getrennten Umkleideräume. Die Umkleide- und Sanitärräume für die männlichen Einsatzkräfte werden in der neuen Halle untergebracht: Ihre Fläche umfasst den bisherigen Anbau und zieht sich bis auf den Parkplatz. Zudem bietet die neue Halle Platz für Werkstatt, Lager, Abstell- und Putzmittelraum. Die beiden Wohnungen bleiben bestehen, zusätzlich entstehen auf der Rückseite mindestens zwölf Parkplätze.

Rasante technische Entwicklungen und ein steigendes Gefahrenpotenzial stellen die Feuerwehren vor immer neue Herausforderungen, die weit über die Gebäudebrandbekämpfung hinausgehen. Und dass die dafür notwendige Ausstattung bereitsteht, dafür sorgen die Richtlinien des Niedersächsischen Brandschutzgesetzes.

Die Feuerwehrunfallkasse hatte mit zahlreichen Vorgaben die Einhaltung rechtlicher und hygienischer Standards im Clevernser Gerätehaus eingefordert. Die Ortswehr hatte daraufhin in Zusammenarbeit mit dem Bauamt der Stadt und dem Planungsbüro Zoeke Raumprogramm, Maß- und Richtwerte zusammengestellt. Rund 460 000 Euro kostet der Umbau des Feuerwehrhauses.

Die Feuerwehren waren in vielen Gemeinden nach dem Krieg ein Stiefkind. Als Einrichtung, die nur Geld kostete, hatten sie wenig Unterstützung im Rat.

Aus den vor 1933 bestehenden Gemeinden Cleverns und Sandel wurde mit der Auflösung der Großgemeinde Oestringen nach dem Krieg die Gemeinde Cleverns-Sandel gebildet. In dem 1953 fertiggestellten Rathausneubau erhielt die Freiwillige Feuerwehr Cleverns eine Halle für den Tragkraftspritzenanhänger, die lediglich mit zwei elektrischen Ölradiatoren beheizt wurde. Sanitäre Anlagen und einen Gemeinschaftsraum gab es nicht.

Charakteristisch und fast schon nostalgisch ist der Schlauchturm, in dem die an der Längsseite in einem Betontrog mit einem Schrubber gewaschenen Schläuche getrocknet wurden.

Nach der Gebietsreform und Eingliederung der Gemeinde Cleverns-Sandel in die Stadt Jever erhielt die Feuerwehr 1972 die Büroräume der Gemeindeverwaltung zur Nutzung. Der 1980 erfolgte Anbau einer Fahrzeughalle war wenig vorausschauend für die Gesamtentwicklung der Feuerwehren – er war schnell zu klein.