Erik Reck bleibt stellvertretender Ortsbrandmeister

Erik Reck geht demnächst als Profi in einer Werksfeuerwehr in Ruhestand, als stellvertretender Ortsbrandmeister bleibt er der Clevernser Wehr noch für vier Jahre erhalten: Die Ortswehr Cleverns bedankte sich bei ihm für sein langjähriges Engagement mit einstimmiger Wiederwahl – es ist seine vierte Amtsperiode.

• Seit 1. Juni 2002 ist Erik Reck stellvertretender Ortsbrandmeister. Er hat dazu beigetragen, dass sich die Wehr zu einer verlässlichen Gemeinschaft entwickelt hat. 2022 gehört Erik Reck 40 Jahre zur Führungsspitze der Clevernser Wehr – 1982 war er Gerätewart und Atemschutzwart geworden.

• Das Engagement in der Feuerwehr seit 1972 setzte er beruflich ein: 1981 wechselte der gelernte Dreher in den hauptberuflichen Dienst in eine Werkfeuerwehr in Wilhelmshaven. Karsten Feigenbutz, Vorsitzender des Fördervereins Freiwillige Feuerwehr Cleverns, ehrte Erik Reck für die höchste Dienstteilnahme von 166,5 Stunden mit einem Präsent.

Theo Bünting, langjähriger Gruppenführer schied auf eigenem Wunsch aus dem Kommando aus und wird durch Nico Evers ersetzt, Stellvertreter und Gerätewart bleibt Oliver Kässens. Nico Evers, im Hauptberuf Werkfeuerwehrmann, wurde zum Atemschutzgerätewart mit Stellvertreter Philipp Köhler gewählt. Nachfolger für Sicherheitsbeauftragten Uwe de Neidels wurde Jörg Friedrichs.

Beförderungen:

• Nico Evers Hauptfeuerwehrmann

• Jörg Friedrichs 1. Hauptfeuerwehrmann

Verdienstmedaille der Freiwilligen Feuerwehr der Stadt Jever:

• Uwe de Neidels, langjähriger Sicherheitsbeauftragte.

• Jörg Haufe, langjähriger Atemschutzgerätewart.