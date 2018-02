Cleverns Schon im Dezember soll die Freiwillige Feuerwehr Cleverns, die in diesem Jahr seit 85 Jahren besteht, in ihre modernisierte Feuerwache einziehen: „Der Spatenstich erfolgt noch im April“, berichtete Ortsbrandmeister Bernd Eggers auf der Jahreshauptversammlung am Freitagabend im Dorftreff Cleverns. „Wir haben mit der Vielzahl und der Qualität der Bewältigung unserer Einsätze eine eindrucksvolle Statistik vorzuweisen“, betonte er.

Guter Ausbildungsstand

Die Ortswehr Cleverns sei mit 26 Feuerwehrmännern und sieben Frauen zukunftsfähig aufgestellt. Sie könne ihre Aufgaben erfüllen und sei eine verlässliche Hilfeleistungsorganisation. „Es ist kein problematischer demografischer Wandel abzusehen“, sagte Eggers. Dennoch benötige die Wehr stets Verstärkung.

Der Ausbildungsstand der Clevernser Truppe sei gut. Bei Einsätzen war die Besetzung des Tank- und Löschgruppenfahrzeugs gesichert und die Ausrückzeiten seien einer Berufsfeuerwehr ähnlich, betonte Bernd Eggers. Darauf sei er stolz.

36 Einsätze, davon 20 Brandeinsätze, 14 Hilfeleistungen und zwei Alarmübungen bewältigten die Kameraden im vergangenen Jahr. Hinzu kamen zahlreiche Übungs- und Fortbildungsdienste.

Auf das Zusammenrechnen der Einsatz- und Arbeitsstunden verzichtete er und lobte stattdessen seinen Stellvertreter Erik Reck für seine vorausschauende und umfassende Organisations-und Detailplanung.

„Zwei starke Ortswehren in Jever sind notwendig, um das stetig komplexer werdende Einsatzspektrum personell und technisch zu erfüllen“, sagte Stadtbrandmeister Olaf Rieken mit Blick auf die Investitionen in den kommenden Jahren.

Rieken berichtete zudem, dass die Altersgrenze für die Feuerwehrangehörigen mit der Änderung des Brandschutzgesetzes im Sommer von 63 Jahren auf 67 Jahren angehoben wird. Zu einem noch nicht kalkulierbaren Kostenfaktor werde die neue Einsatzhygienevorschrift, die bei Einsätzen mit kontaminierter Bekleidung entsteht.

Bürgermeister Jan Edo Albers lobte die lebhafte und selbstbewusste Ortsfeuerwehr für ihre vielfältigen Tätigkeiten und ihr vorbildliches Engagement, die ihn hinsichtlich Ausbildung, Motivation und Zukunftslösungen begeistere.

Albers betonte zudem die Bedeutung der Wehren Jever und Cleverns für die Stadt indem er auf den Umbau des Feuerwehrgerätehauses in Cleverns für 460 000 Euro, Fahrzeugbeschaffung in Jever und Cleverns sowie den Umbau der Feuerwache Jever einging. Auch in der Kreisfeuerwehr spiele Cleverns eine wichtige Rolle, so Albers.

Lob und Beförderungen

Den Dank des Feuerwehrausschusses für die geleistete Arbeit richtete dessen Vorsitzender Dieter Janssen aus und bezeichnete die Ortswehr als „gestaltenden und prägenden Bestandteil“ im Dorf. Für die zehn Mitglieder starke Altersabteilung, die es zu ihrer Aufgabe macht das Mahnmal zu pflegen, ließ Rudi Schubert das Jahr Revue passieren.

Theo Bünting wurde zudem von Stadtbrandmeister Olaf Rieken zum Hauptlöschmeister befördert. Ortsbrandmeister Eggers lobte den bewährten Gruppenführer für kameradschaftliches Engagement und Leistungsstärke bei kritischen Einsätzen.

Sönke Abend erhielt die Ernennung zum Feuerwehrmann und Raphael Stratmann wurde zum Oberfeuerwehrmann befördert.

Bei den Neuwahlen der Ortswehr Cleverns wurden Gunda Burmann als Schriftführerin und Uwe de Neidels als Sicherheitsbeauftragter bestätigt.