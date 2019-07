Collstede Ein Teddybär hat den Freiwilligen Feuerwehren Zetel und Neuenburg am Montagnachmittag einen Einsatz in Collstede beschert: Das Plüschtier war wohl nahe einer eingeschalteten Herdplatte liegen gelassen worden und fing Feuer. Weil die Wohnung stark verraucht war, ging die Feuerwehr unter Atemschutz in die Wohnung und nahm den angekohlten Teddybären mit nach draußen. Anschließend wurde der Rauch aus der Wohnung geblasen.

Die Mutter und die drei Kinder, die in der Wohnung lebten, blieben unverletzt. Nach etwa 45 Minuten war der Einsatz zu Ende und Neuenburgs Ortsbrandmeister Harm Langediers konnte den Kindern einen neuen Teddy überreichen, denn die Feuerwehr hat Notfallteddys an Bord. Die Feuerwehren waren mit sechs Fahrzeugen und ca. 40 Kameraden vor Ort.