Dangast Die DLRG Varel hat am Dienstagabend in Dangast einen Mann aus dem Watt gerettet. Er war seinem ausgebüxten Hund hinterhergerannt. Nach Angaben von Varels Stadtbrandmeister Volker Sermond nahmen zwei DLRG-Retter den Mann etwa einen Kilometer vor dem Festland zu Fuß in Empfang und begleiteten Hund und Herrchen zurück zum Strand. Der hinzugerufene Polizeihubschrauber aus Oldenburg hat den Rückweg aus der Luft ausgeleuchtet. Die alarmierte Freiwillige Feuerwehr Borgstede-Winkelsheide musste nicht tätig werden. Die Besatzung eines Rettungswagen hat die Person am Strand schließlich übernommen.

Wie gefährlich ist es, abends ins Watt zu gehen?

Die große Gefahr, wenn es dunkel ist: „Man weiß nicht mehr wohin“, sagt Kai Langer von der DLRG. Wer sich nicht auskennt, verliere schnell die Orientierung. Man könne zwar Lichter an Land erkennen, es sei aber sehr schwer, abzuschätzen, wie weit man tatsächlich davon entfernt ist. Dazu kommt, dass man nicht erkennen könne, wohin man tritt. „Mal sackt man tiefer ein, mal ist der Boden fester“, so Langer. In Prielen und Fahrrinnen herrschen zudem starke Strömungen, wenn das Wasser wiederkommt. „Die können einem schon die Beine wegreißen“, sagt Langer. Zu den Orientierungsproblemen komme noch die Panik, wenn das Wasser und mit dem Wasser auch die Kälte kommen. Langer rät dringend davon ab, überhaupt allein ins Watt zu gehen. „Es ist schon lebensgefährlich tagsüber alleine ins Watt zu gehen. Dass es professionelle Wattführer gibt, hat durchaus seine Berechtigung.“

Wie verhält man sich am besten?

„Indem man gar nicht erst ins Watt geht“, sagt Langer. Wenn man sich doch plötzlich im Wattenmeer wiederfindet, bleibe eigentlich nur, einen Notruf mit dem Handy abzusetzen und zu warten, bis Hilfe kommt. Wer nachts feststeckt, sollte durch Rufe und Lichtsignale mit dem Handy auf sich aufmerksam machen, damit die Retter einen auch finden.

Wie rettet die DLRG jemanden aus dem Watt?

In dem Fall vom Dienstagabend konnten die Retter den Mann und seinen Hund einfach begleiten. Der Polizeihubschrauber habe den Einsatzort sehr gut ausgeleuchtet. In anderen Fällen kommt ein Schlitten zum Einsatz, mit dem sich die DLRGler über das Watt bewegen. „Das ist sehr anstrengend“, sagt Langer. Fahrzeuge oder ein Luftkissenboot sind wegen der Beschaffenheit des Watts hier keine Alternative. Steht das Wasser hoch genug, kann die DLRG auch mit einem leichten Boot rausfahren.