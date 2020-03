Ermittlungsverfahren Gegen Zwei 22-Jährige: Betrunkene klauen Wegweiser in Dangast

Dangast Betrunken ein Schild geklaut und anschließend mit dem Auto abgehauen sind zwei 22-Jährige am Sonntag in Dangast. Zeugen hatten die Polizei am Sonntag gegen 22 Uhr gerufen, weil sie beobachtet haben, wie jemand einen Wegweiser mit der Aufschrift „Touristinfo“ und „Quellbad“ gestohlen hat und anschließend mit dem Auto flüchtete. Die Beamten konnten das Auto kurze Zeit später ausfindig machen und kontrollieren. Im Auto fanden sie das Schild und stellten obendrein fest, dass der Fahrer betrunken war. Gegen die beiden Männer aus Baden-Württemberg wurden entsprechende Verfahren eingeleitet.