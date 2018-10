Dangast Angebliche Gasableser haben in Dangast eine 85-jährige Frau getäuscht und unter anderem Schmuck gestohlen. Unter dem Vorwand, die Gaszähler ablesen zu wollen, gelangten drei Männer Montagnachmittag in das Haus der 85-Jährigen am Kukshörner Weg. Während zwei der Männer mit der Frau die angebliche Gasablesung durchführten, sah sich der dritte Mann in der Wohnung um. Erst später bemerkte die Frau das Fehlen von Schmuck und anderen Wertgegenständen.

Zeugen, denen in der Zeit zwischen 15.40 und 16.20 Uhr am Kukshörner Weg in Dangast verdächtige Personen oder unbekannte Fahrzeuge aufgefallen sind, werden gebeten, sich mit der Polizei unter Telefon 04451/9230 in Verbindung zu setzen.

Die Polizei weist darauf hin, sich bei angeblichen Gasablesungen immer eine Legitimation vorzeigen zu lassen oder gegebenenfalls Nachbarn oder Verwandte hinzuzuziehen.

„Die Täter sind erfinderisch und lassen sich alle möglichen Tatvarianten einfallen, um in das Haus und damit an Wertgegenstände zu gelangen“, warnt Andrea Papenroth, Pressesprecherin der Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland, vor den kreativen Machenschaften der Täter.

„In diesem Fall wurde eine offizielle Funktion zum Betreten der Wohnung vorgetäuscht“, so Andrea Papenroth. Die Täter kommen beispielsweise angeblich als Handwerker, von den Elektrizitäts-, Gas- oder Wasserwerken, von der Hausverwaltung, von der Kirche, von der Rentenversicherung oder Krankenkasse, von der Polizei, von der Post oder vom Sozialamt.

Die Polizei gibt Tipps, um Betrügern nicht auf den Leim zu gehen:

• Lassen Sie keine Fremden in die Wohnung! Ziehen Sie telefonisch eine Nachbarin oder einen Nachbarn hinzu, wenn unbekannte Besucher vor der Tür stehen, oder bestellen Sie die Besucher zu einem späteren Termin, wenn eine Vertrauensperson anwesend ist.

• Fordern Sie von Amtspersonen immer den Dienstausweis und prüfen Sie ihn sorgfältig nach Druck, Foto und Stempel.

• Rufen Sie beim geringsten Zweifel bei der Behörde an. Suchen Sie dazu die Telefonnummer selbst heraus und ziehen Sie telefonisch eine Nachbarin oder einen Nachbarn hinzu.

• Lassen Sie Handwerker nur dann herein, wenn Sie sie selbst bestellt haben oder wenn sie von der Hausverwaltung angekündigt worden sind. Wehren Sie sich gegen zudringliche Besucher notfalls auch energisch. Sprechen Sie sie laut an und rufen Sie um Hilfe.

• Pflegen Sie Kontakt zu älteren Mitbewohnerinnen und Mitbewohnern. Machen Sie ihnen das Angebot, bei fremden Besuchern an der Wohnungstür zur Sicherheit hinzuzukommen, und übergeben Sie für solche Fälle die eigene Telefonnummer.

Mehr Infos unter www.polizei-beratung.de