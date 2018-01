Unbekannter bricht in Bäckerei ein

Dangast Ein bislang unbekannter Täter ist am frühen Sonntagmorgen in eine Bäckereifiliale an der Edo-Wiemken-Straße in Dangast eingebrochen. Wie die Polizei mitteilte, war der Einbrecher gegen 3 Uhr in das Gebäude gelangt, indem er eine Scheibe einwarf. Drinnen durchsuchte er die Räume nach Beute und gelangte zudem in einen angrenzenden Imbiss. Auch hier suchte er nach Beute. Anschließend verließ er den Tatort in unbekannte Richtung. Die Polizei bittet nun Zeugen sich bei der Polizei in Varel unter Tel. 04451/923 0 zu melden.