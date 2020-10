Feuerwehr in Dangast im Einsatz

Dangast /Varel Die Freiwillige Feuerwehr ist am Dienstag gleich mehrmals zu Einsätzen ausgerückt. So wurde die Ortswehr Borgstede-Winkelsheide um 12.20 Uhr nach Dangast alarmiert, wo ein Kabelbrand in einem Imbiss am Campingplatz gemeldet worden war. „Vor Ort konnte schnell Entwarnung gegeben werden“, teilten die Kameraden auf ihrer Facebook-Seite mit. Die Feuerwehrleute kontrollierten die Einsatzstelle mit einer Wärmebildkamera, konnten aber keinen Brand feststellen. Zwei Mal wurde am Dienstagabend die Ortswehr Varel zu einer ausgelösten Brandmeldeanlage alarmiert. In beiden Fällen konnte kein Feuer bei der Erkundung festgestellt werden.