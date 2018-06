Dangast Links Bäume, rechts Bäume und in der Mitte eine schmale Straße, auf der sich kaum zwei Autos begegnen können: Die Ortseinfahrt von Dangast zwischen der Oldeoogstraße und der Ampelkreuzung Sielstraße/Auf der Gast ist eng. Vor allem an Wochenende oder in den Ferien, wenn viele Besucher in das Nordseebad kommen, gibt es auf diesem Abschnitt oft Stau in beide Richtungen.

Doch was passiert, wenn plötzlich Polizei, Feuerwehr oder ein Krankenwagen im Rettungseinsatz dort lang müssen? „Hier ist keine Rettungsgasse möglich“, kritisiert zum Beispiel NWZ-Leser Wolfgang Meiners aus Varel. Nun äußerste sich die Stadtverwaltung zu dem Thema.

Sie hat bereits 2015 einen Plan aufgestellt, wie auch bei Stau die Rettungswege verlaufen könnten, auf denen die Helfer anrücken. „Für den Einsatzfall haben Feuerwehr und Rettungsdienste die Möglichkeit, sowohl über die Deichstraße/Renkenweg/Sielstraße als auch über die Oldeoogstraße/Gröningsweg und Auf der Gast zurück auf die Edo-Wiemken-Straße und somit nach Dangast zu gelangen“, teilte die Stadtverwaltung am Freitag mit.

Sollten diese Wege auch versperrt sein, so könnten die Einsatzwagen im Notfall auch über den Deichsicherungsweg nach Dangast gelangen, heißt es weiter: „Dieser wurde vom Deichband als Rettungsweg freigegeben, die Rettungsdienste verfügen über die notwendigen Schlüssel für die Tore.“

Das Problem sei der Stadt seit langem bekannt. Auch deshalb wurde der Plan 2015 aufgestellt. „Der Grund hierfür war die problematische Verkehrssituation zwischen der Kreuzung Deichstraße/Oldeoogstraße bis zur Kreuzung Sielstraße/Auf der Gast, da es bei erhöhtem Verkehrsaufkommen in diesem Abschnitt nicht möglich ist, eine durchgehende Rettungsgasse zu bilden“, sagt Gerriet Ostendorf vom Fachbereich Ordnung über die Planung.

Diese Problemlösung sei mit der Feuerwehr und den Rettungsdiensten unter Einbeziehung der Politik abgestimmt worden, erläuterte Ostendorf.