Teure Maschinen entwendet

Ellenserdammersiel Unbekannte Täter haben aus einem Zimmereibetrieb an der Sielstraße in Ellenserdammersiel diverse hochwertige Maschinen und Geräte entwendet. Wie die Polizei am Sonntag mitteilte, ereignete sich der Diebstahl in der Zeit von Mittwoch, 30. Oktober, bis Freitag, 1. November.

Die Einbrecher verschafften sich Zugang zu der Lagerhalle indem sie ein Fenster einschlugen. Da die Maschinen und Werkzeuge sehr schwer sind, sei „ davon auszugehen, dass der oder die Täter zur Tatausübung einen Transporter benutzt haben dürften“, heißt es in der Meldung.

Die Polizei sucht deshalb Zeugen, die etwas beobachtet haben und sachdienliche Hinweise geben können. Sie werden gebeten, sich unter Tel. 04451/9230 in Varel zu melden.