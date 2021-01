Aufenthaltsort unbekannt: Polizei fahndet nach dem Schortenser „Goldjungen“

Schortens Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Oldenburg und auf Beschluss des Landgerichts Oldenburg hat die Polizei eine bundesweite Öffentlichkeitsfahndung nach dem Schortenser „Goldjungen“ eingeleitet: Der Aufenthaltsort des 26-jährigen Tobias David Gröschler ist unbekannt.

Tobias David Gröschler

Das Oberlandesgericht Oldenburg hat gegen ihn einen Untersuchungshaftbefehl erlassen. Der 26-Jährige ist dringend verdächtig, im Zeitraum Anfang Dezember 2016 bis Februar 2019 in Schortens und andernorts durch 20 Straftaten betrügerisch gehandelt zu haben, so die Polizei. Der 26-Jährige stellte auf der Internet-Auktionsplattform Ebay Falsifikate von Goldbarren verschiedener Hersteller sowie Falsifikate von Goldmünzen zum Verkauf ein.

„Wie von ihm erwartet und erhofft, kauften diverse Personen dieses Gold in dem Glauben, es sei echt“, so die Polizei. Der Schaden: 98 032 Euro. Das Amtsgericht Jever hatte Gröschler im November 2019 wegen Betrugs zu einer Gefängnisstrafe von drei Jahren verurteilt. Der damals 25-Jährige ging sofort in Berufung; seit November 2020 wird der Falschgold-Händler von der Staatsanwaltschaft Oldenburg gesucht.

Einwilligung und Werberichtlinie Ja, ich möchte den täglichen NWZonline-Newsletter erhalten. Meine E-Mailadresse wird ausschließlich für den Versand des Newsletters verwendet. Ich kann diese Einwilligung jederzeit widerrufen, indem ich mich vom Newsletter abmelde (Hinweise zur Abmeldung sind in jeder E-Mail enthalten). Nähere Informationen zur Verarbeitung meiner Daten finde ich in der Datenschutzerklärung, die ich zur Kenntnis genommen habe. Schließen

Corona-Update für den Nordwesten Alle wichtigen Infos für Ihren Landkreis täglich per E-Mail

Jetzt anmelden Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich dem Datenschutzhinweis zu. Alle wichtigen Infos für Ihren Landkreis täglich per E-Mail

Die letzte bekannte Anschrift des 26-Jährigen war Schortens. Aufgrund jüngster Erkenntnisse sei anzunehmen, dass Gröschler im Raum Hamburg untergetaucht sein könnte, so die Polizei.

Der Gesuchte ist Jahrgang 1994, 1,78 Meter groß und von normaler Gestalt; seine Augenfarbe ist grün, seine Haarfarbe dunkelblond, so die Polizei. Die veröffentlichten Fotos Gröschlers stammen vom Juli 2018.

Hinweise zum Aufenthaltsort des Gesuchten sind an die Polizei in Wilhelmshaven unter Tel. 04421/942434 sowie 942215 bzw. 9420 zu richten.