Feuer In Zetel: Feuerwehr löscht brennende Küche

Die Freiwillige Feuerwehr Zetel hat an der Straße Stubbendränk in Zetel einen Küchenbrand gelöscht. Bei dem Einsatz am Donnerstagmorgen war das Haus derartig verqualmt, dass die Feuerwehrkameraden unter Atemschutz löschen mussten. Eine Person musste vom Rettungsdienst Friesland behandelt werden. Die Kameraden kontrollierten die Küche nach den Löscharbeiten noch mit einer Wärmebildkamera. Die Freiwillige Feuerwehr Zetel war rund eine Stunde mit 16 Kameraden im Einsatz. Als Brandursache wird ein technischer Defekt angenommen. BILD:

