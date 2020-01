Die Freiwillige Feuerwehr Neugarmssiel hat eine neue Führung gewählt: Einstimmig – mit je einer Enthaltung – wurden am Donnerstagabend in den beiden Wahlgängen Tim Becker zum Ortsbrandmeister und Yvonne Brandwein zu seiner Stellvertreterin gewählt (Bild rechts). Die beiden müssen noch durch den Rat der Gemeinde Wangerland bestätigt werden, da bei beiden noch Lehrgänge ausstehen, die sie in den nächsten Monaten absolvieren werden, teilt Gemeindebrandmeister Eike Eilers mit. Tim Becker ist 32 Jahre alt und arbeitet bei der DB Netz AG als Fahrdienstleiter. Yvonne Brandwein ist 35 Jahre alt und arbeitet als Kapitänin bei einer lokalen Reederei. Die Freiwillige Feuerwehr Neugarmssiel hält am Samstag, 8. Februar, ihre Jahreshauptversammlung ab. Beginn ist um 20 Uhr im Feuerwehrgerätehaus. Neben Berichten übers Einsatzjahr 2019 stehen Ehrungen und Beförderungen auf der Tagesordnung. BILDer: