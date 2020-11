Feuerwehr macht vielen Kindern eine Freude

Eine Riesenresonanz bekam die Feuerwehr auf ihre Aktion für Kinder in Bockhorn: Am Freitagabend standen im ganzen Ort Kinder mit Laternen bereit. Die Bockhorner und die Grabsteder Feuerwehr waren mit Blaulicht und Martinshorn in der Gemeinde unterwegs, um all diesen Kindern kleine Überraschungen zu bringen, wie hier der Feuerwehrmann Marco Uehlken mit den Kindern (von links) Tessa, Jonas und Isabell. Weil die Laternenumzüge wegen der Corona-Pandemie alle abgesagt werden mussten, hat die Feuerwehr diese tolle Aktion auf die Beine gestellt. BILD:

Einwilligung und Werberichtlinie Ja, ich möchte den täglichen NWZonline-Newsletter erhalten. Meine E-Mailadresse wird ausschließlich für den Versand des Newsletters verwendet. Ich kann diese Einwilligung jederzeit widerrufen, indem ich mich vom Newsletter abmelde (Hinweise zur Abmeldung sind in jeder E-Mail enthalten). Nähere Informationen zur Verarbeitung meiner Daten finde ich in der Datenschutzerklärung, die ich zur Kenntnis genommen habe. Schließen