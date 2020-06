Feuerwehreinsatz In Varel: Silo mit Holzspänen brennt

Auf den Gelände einer Firma für Holzbedarf in Jeringhave ist am Dienstagmorgen gegen 6 Uhr aus bislang noch ungeklärter Ursache ein Silo mit Spänen und eine Förderanlage in Brand geraten. Die Freiwillige Feuerwehr Borgstede-Winkelsheide war mit 22 Leuten sowie drei Fahrzeugen im Einsatz und löschte das Feuer. Für die Dauer war die Wilhelmshavener Straße über eine Stunde gesperrt. „Zunächst haben wir den Silo mit Löschwasser abgekühlt“, sagte der stellvertretende Ortsbrandmeister Jan-Malte Knigge. Später hätten sich die Kameraden dann von oben Zugang zu dem Spänespeicher verschafft und diesen geflutet. Auch die Zwischendecke einer angrenzenden Halle wurde gekühlt und so ein Übergreifen der Flammen verhindert. BILD:

