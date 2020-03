Einbrüche In Friesland: Wenn nachts Unbekannte durch die Gärten ziehen

Friederikensiel /Wangerland Plötzlich werden nachts die Bewegungsmelder aktiv und in den Gärten geht das Licht an: In Friederikensiel haben Anlieger am Wochenende mehrfach bemerkt, dass nachts Unbekannte durch die Gärten ziehen.

„Möglicherweise wollen jetzt Einbrecher ausnutzen, dass viele Ferienhäuser und -Wohnungen, aber auch Zweitwohnungen im Wangerland nun nicht bewohnt sind und leer stehen“, sagt ein Friederikensieler. Er hat in der Nacht die Polizei gerufen, als er hörte, dass Leute durch seinen und die Nachbargärten stapfen. Auch seine Nachbarin hat bemerkt, dass sich Unbekannte in den Gärten herumtreiben.

In einem weiteren zurzeit unbewohnten Nachbarhaus stand dann am nächsten Morgen die Hintertür auf, berichtet er. Und in seinem Garten ging plötzlich das Licht nicht mehr. Das hat er schnell repariert und zudem dafür gesorgt, dass von außen erkennbar ist, dass sein Haus bewohnt ist: Er hat Flaschen auf dem Terrassentisch und Sitzpolster auf den Stühlen liegen lassen. „Denn dass irgendwo zeitweise Licht brennt, schreckt keinen Einbrecher mehr ab – die wissen, dass in unbewohnten Wohnungen gern per Zeitschaltuhr Licht gemacht wird“, sagt der Friederikensieler.

Der Polizei im Jeverland wurden noch keine weiteren Vorfälle aus Ferien- und Zweitwohnungssiedlungen gemeldet. „Aber uns ist bewusst, dass Kriminelle die derzeitige Situation ausnutzen könnten“, hieß es beim Kommissariat Jever auf Nachfrage.

Die Polizei hat ihre Streifenfahrten verstärkt, auf den Straßen wird mehr kontrolliert – Auswärtige dürften dann schnell auffallen. Dennoch gilt: Augen offenhalten und auch die – unbewohnte – Nachbarschaft im Blick behalten.