Friedrichsfeld Um 19.10 Uhr meldete sich die Freiwillige Feuerwehr Borgstede-Winkelsheide wieder zurück in ihrem Gerätehaus an der Ziegelstraße. Mehrere Stunden waren die Kameraden im Einsatz bei der Bombensprengung in Friedrichsfeld. „Wir haben den Kampfmittelräumdienst bei den Vorarbeiten zur Sprengung der 500-Kilo-Bombe unterstützt“, berichtete Ortsbrandmeister Michael Asseln.

Aus herangefahrenen großen Güllefässern pumpten sie Wasser in Schutzsäcke, die über die Bombe gelegt wurden. Sie schwächten die Detonation ab. „Insgesamt haben wir sie mit 40 Kubikmetern Wasser befüllt“, sagte Michael Asseln. Danach zogen sich die Feuerwehrleute hinter die Absperrung des 1000-Meter-Sicherheitsradius’ um den Fundort der Bombe herum zurück. Als um 18.45 Uhr der Sprengsatz erfolgreich kontrolliert zur Detonation gebracht worden war, rückten die Kameraden wieder ab.

Seit dem Mittag hatten sie beim Entschärfungsversuch mehrere Stunden auf der Friedrichsfelder Straße mit einem Fahrzeug als Brandsicherheitswache in Bereitschaft gestanden. Für die Absperrungen der Straßen sorgten Mitarbeiter des Stadtbetriebs Varel und des Bauhofes Bockhorn.