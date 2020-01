Versuchter Einbruch und Drogenfahrt

Friesische Wehde Mit brachialer Gewalt gingen Einbrecher in der Nacht von Montag auf Dienstag an einer Bäckerei an der Ladestraße in Neuenburg vor: Sie rissen das Sicherungsgitter von einem Fenster ab und schlugen die dahinterliegende Scheibe ein. Zu einem Diebstahl kam es laut Polizei aber nicht, vermutlich wurden der oder die Täter gestört. Zeugenhinweise bitte an Tel. 04451/923115.

In der Nacht zu Dienstag wurde zudem ein 30-jähriger Rollerfahrer aus dem Verkehr gezogen, der unter Drogeneinfluss gefahren ist. Gegen ihn wurde ein Ermittlungsverfahren eingeleitet.