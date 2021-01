Corona-Schutzimpfung in Friesland: Per Fahrdienst zum Impftermin

Der weitere Zeitplan der Impfkampagne in Friesland

Gemäß Vorgabe des Landes ist das Impfzentrum des Landkreises Friesland seit 15. Dezember einsatzbereit – je nach Verfügbarkeit und Lieferung des Impfstoffs kann der Betrieb jederzeit aufgenommen werden.

Die erste Impfstoff-Lieferung hatte der Landkreis am 2. Januar erhalten und am 4. Januar mit den Impfungen in Altenheimen sowie von Pflegekräften und Ärzten der Friesland-Kliniken mit besonders hohem Ansteckungsrisiko begonnen. Innerhalb einer Woche wurden rund 1100 Personen durch mobile Teams geimpft.

Laut derzeitiger Planung des Landes wird Friesland am 20. Januar und am 7. Februar jeweils rund 1000 weitere Impfdosen erhalten. Die erste Lieferung wird noch vollständig zur Durchimpfung der Seniorenheime (insgesamt rund 2500 Personen) benötigt; von der zweiten Lieferung gehen noch rund die Hälfte der Impfdosen in die Pflegeeinrichtungen.

Ein Start der Impfungen im Impfzentrum in Roffhausen ist somit frühestens in der zweiten Februarwoche möglich – abhängig von der Lieferung des Impfstoffs. Das Land hat angekündigt, dass in den nächsten Wochen BionTech/Pfizer seine Liefermengen verringert. Ob und wie sich das auf die Lieferung am 7. Februar auswirkt, ist noch nicht klar.