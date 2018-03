Friesland Das Katastrophenwarn-System „Katwarn“ stellt am Donnerstag, 29. März, den Versand von Warnmeldungen per SMS in Friesland ein. Das teilt der Landkreis mit. Nutzerinnen und Nutzer erhalten dann nur noch Meldungen über die kostenfreie „Katwarn“-App.

Der Landkreis hatte das Warnsystem im Frühjahr 2014 in Friesland eingeführt, um bei Gefahren und Katastrophen, aber auch bei Schulausfällen und nahenden Unwettern per SMS, E-Mail oder App die Bevölkerung zu warnen und zu informieren. Da die SMS-Funktion immer weniger genutzt werde, soll sie nun abgestellt werden.

Allerdings können sich die bisherigen SMS-Empfänger in Friesland, die weiterhin Katwarn-Meldungen per SMS erhalten möchten, beim Landkreis Friesland, Fachbereich Ordnung, unter Tel. 04461/ 919 42 80 melden: Die Nutzung des SMS-Service werde bei Bedarf wieder aktiviert, teilt die Behörde mit.

Die Katwarn-App ist kostenlos im App-Store herunterzuladen. Zur Verfügung gestellt wird das Warn-System vom Berliner Fraunhofer-Institut FOKUS und den Öffentlichen Versicherungen.