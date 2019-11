Friesland Der Landkreis Friesland hat seine Richtlinie für Zuwendungen aus der Feuerschutzsteuer an die Freiwilligen Feuerwehren der Städte und Gemeinden neu gefasst. Hintergrund ist, dass sich in den vergangenen Jahren insbesondere bei der Anschaffung von Feuerwehr-Fahrzeugen vieles geändert hat: Längst werden keine Rüstwagen mehr angeschafft, sondern die Fahrzeuge in der Ausrüstung kombiniert.

Bisher hatte der Landkreis je nach Fahrzeugtyp Zuschüsse zwischen 5150 Euro für ein Tragkraftspritzenfahrzeug (TSF) und 51 150 Euro für eine Drehleiter ausgezahlt. In Zukunft soll für jeden Fahrzeugtyp die Fördersumme auf 10 Prozent des Anschaffungspreises gelten. Für Mannschaftstransporter wird die Höchstfördersumme auf 5000 Euro gedeckelt.

Zuschüsse an Rettungsorganisationen Der Landkreis Friesland bezuschusst in diesem Jahr mehrere Anschaffungen der Katastrophenschutzorganisationen; Voraussetzung ist, dass Gerätschaften und Ausrüstung für den Katastrophenfall zur Verfügung stehen. Insgesamt stehen dazu 30 000 Euro zur Verfügung.

• DRK Jeverland: 8770 Euro zur technischen Ausrüstung eines neuen Fahrzeugs plus Beleuchtungssatz

• DRK Varel/Friesische Wehde: 7600 Euro für eine Drohne für Sucheinsätze

• DLRG-Wasserrettungszug: 7600 Euro für eine Drohne für Sucheinsätze

• BRH-Rettungshundestaffel Wilhelmshaven/Friesland: 4500 Euro zur Ausrüstung neuer Fahrzeuge mit Hundeboxen plus Beklebung

• DRV-Rettungshundestaffel Ems-Jade: 4500 Euro für Einsatzleitwagen

• THW Ortsverband Jever: 2300 Euro für ein Schnelleinsatzzelt.

Höhere Zuschüsse soll es künftig für Neu- und Erweiterungsbauten an Feuerwehrgerätehäusern geben: der Betrag steigt von 20 500 Euro auf 30 000 Euro. Für jeden weiteren erforderlichen Unterstellplatz steigt der Zuschuss von 5150 auf 7000 Euro. gedeckelt sind die Zuschüsse des Kreises auf 40 Prozent der Baukosten.

Für Wangerooge gilt jeweils das Doppelte der Zuschüsse.

Der Landkreis Friesland erhält jedes Jahr vom Land Mittel aus der Feuerschutzsteuer zur Finanzierung von Brandschutz-Aufgaben. 20 Prozent behält der Kreis ein, 80 Prozent fließen an die Städte und Gemeinden – und zwar die Hälfte direkt über einen Verteilungsschlüssel, die andere Hälfte über einen Fördertopf für notwendige Anschaffungen.