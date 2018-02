Friesland Die Polizei warnt vor Dieben, die sich darauf spezialisiert haben, Wertgegenstände aus abgestellten Autos zu klauen – auch wenn die Zahl solcher Taten insgesamt zurück gehe. Erst in der Nacht von Freitag auf Samstag kam es zu einem solchen Fall an der Gartenstraße in Varel: Die Diebe hatten die Scheibe eines Autos mit einem Ziegelstein eingeschlagen und eine Handtasche vom Rücksitz geklaut. Die Polizei bittet um Hinweise (Tel. 04451/9230). In der vergangenen Woche hatten Unbekannte die Scheibe eines Autos, das an der Straße „An der Leke“ abgestellt war, eingeschlagen und erbeuteten Bargeld, das Lenkrad und den Airbag. Auch in Wilhelmshaven waren Auto-Einbrecher aktiv.

Das Einschlagen oder Aufhebeln der Scheiben dauert laut Andrea Papenroth, Sprecherin der Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland, nur Sekunden. „Auto-Einbrecher haben es in der Regel besonders auf Navigationsgeräte, Autoradios, Mobiltelefone, Notebooks, sowie andere im Fahrzeug zurückgelassene Wertgegenstände abgesehen. Alles, was mal eben schnell unter den Arm geklemmt werden kann, ist für die Täter genau richtig“, erklärt Papenroth.

Die Polizei rät, Navis, Radios und Handys nicht im Auto zu lassen. Auch verstecken sei sinnlos, da die Diebe alle gängigen Verstecke kennen. Das Navi sollte samt Halterung mitgenommen werden; Wertgegenstände haben nichts im Auto zu suchen. Das Handschuhfach sollte man am besten offen stehen lassen. Ausweise, Papiere, Hinweise auf die Adresse oder Schlüssel sollten ebenfalls nicht im Auto gelassen werden, sonst könnte auf den Einbruch ins Auto noch ein Wohnungseinbruch folgen, warnen die Beamten. Zudem sollte der Schlüssel immer abgezogen werden und auch den Tankdeckel sollte man abschließen. Wer eine Alarmanlage hat, sollte diese auch einschalten.