Friesland Er ist der Papa aller Feuerwehrmänner und -Frauen in Friesland, hält alle zusammen, kümmert sich, wenn es brennt: Gerhard Zunken ist seit sechs Jahren Kreisbrandmeister. Zum Jahreswechsel, also 2018, kann er auf ganze 40 Jahre in der Freiwilligen Feuerwehr zurückblicken. Und in dieser Zeit hat er so einiges erlebt.

Aufgewachsen ist Gerhard Zunken auf einem Bauernhof in Accum. „Damals hat die Feuerwehr dort regelmäßig Übungen gemacht“, erinnert sich der heute 58-Jährige. „Als kleiner Junge habe ich das beobachtet und schon da war mir klar: Das will ich auch.“ Eine Kinder- oder Jugendwehr gab es nicht, und so musste Zunken warten, bis er 18 Jahre alt wurde, um in die Wehr eintreten zu können.

Sofort war Zunken Feuer und Flamme, nahm an vielen Lehrgängen teil, wurde nach einigen Jahren Gruppenführer, später Ortsbrandmeister in Accum, danach Stadtbrandmeister von Schortens.

2011 wurde Zunken dann zum Kreisbrandmeister von Friesland ernannt, er ist damit für acht Städte und Gemeinden sowie 22 Ortsfeuerwehren zuständig. Ganz allein ist er damit aber nicht. „Ich bin froh, dass ich in Olaf Fianke und Mathias Kruse zwei Stellvertreter habe – so können wir die Aufgaben verteilen.“ Denn an Aufgaben mangelt es nicht: Als Kreisbrandmeister koordinieren sie verschiedenste Abteilungen – Kreisausbildung, Gefahrengutzug, Sicherheit, Kreisjugendfeuerwehr und noch viele mehr. Jede Abteilung hat aber wiederum noch eigene Führungskräfte.

Der erste Einsatz

Doch Organisation und Koordination – das ist längst nicht alles. Als Feuerwehrmann in Accum hat Zunken schon viel erlebt. Noch genau erinnert er sich an seinen ersten großen Einsatz: die Schneekatastrophe von 1978. „Da ging nichts mehr.“ Mit seinen Kameraden musste er Schnee schippen – „natürlich alles per Hand.“ Sogar einem festgefahrenen Auto mit schwangerer Frau, die auf dem Weg ins Krankenhaus in Wilhelmshaven war, konnte Zunken helfen. Doch so schwierig die Situation auch war, hat Zunken eines positiv in Erinnerung: „Ich habe erkannt, dass die Bürger in der Not zusammenrücken und sich gegenseitig helfen. Das war klasse.“

In den kommenden Jahren folgten weitere Einsätze: Großbrand, Unfall oder die Katze auf dem Schornstein – es gibt wohl nichts, das Gerhard Zunken nicht gesehen hat. Wenn er zurückblickt, stellt er fest: Die Zahl der Großbrände hat zum Glück abgenommen. „Das liegt daran, dass die Kameraden heute schneller vor Ort sind, aber auch an der guten Aufklärung im Bereich Brandschutz.“ Zugenommen haben technische Hilfeleistungen bei Unfällen oder bei Unwetter.

Ein bisschen mulmig wird ihm immer an Silvester. Während die einen gern böllern was das Zeug hält, behalten Feuerwehrkameraden auch immer die Gefahr im Blick. „Das kann ich wohl nie abstellen“, meint Zunken – auch in der Nacht von Sonntag auf Montag wird es ihm wieder so ergehen.

Alle in Bereitschaft

So wie zum Jahrtausendwechsel 1999/2000, wird es aber vermutlich nicht. „Da saßen alle Kameraden sogar in Bereitschaft zusammen, ein bisschen angespannt, weil es ordentlich krachen sollte.“ Schlimmes sei aber zum Glück nicht passiert.

Dieser Jahreswechsel ist auch schon wieder viele Jahre her – und wenn Zunken so darüber nachdenkt, fallen ihm immer mehr Erlebnisse ein, gute wie auch schlechte. Damit könnte man wohl ein dickes Buch füllen. „Ja, ich kann auf ein bewegtes Feuerwehrleben zurückblicken.“ Und weitere Jahre werden noch folgen. Selbst, wenn er nicht mehr Kreisbrandmeister ist, wird Feuerwehr immer Platz in seinem Leben finden. „Ohne geht es wohl nie.“

Deshalb ist Zunken auch froh über das Verständnis seines Arbeitgebers und ganz besonders das seiner Frau. Schließlich passiert alles rund um die Feuerwehr „mal eben so nebenbei“. Vor allem als Kreisbrandmeister hat Zunken viel zu tun, hat stets fünf Terminkalender im Blick (Feuerwehr, Familie, Arbeit und die der zwei stellvertretenden Kreisbrandmeister) – fast schon ein Rätsel, wie er all das schafft. „Das geht nur mit viel Unterstützung der Familie und all der anderen Kameraden“, sagt Zunken. „Ohne das ganze Team wäre ich nichts.“ Und noch etwas gehört dazu: „Viel Leidenschaftschaft für die Feuerwehr.“