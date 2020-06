Gericht: Einbrecher soll Beute von 65 000 Euro gemacht haben

Friesland /Oldenburg Wegen Wohnungseinbruchdiebstahls in zahlreichen Fällen muss sich seit Mittwoch ein 36 Jahre alter Mann aus Wilhelmshaven vor dem Oldenburger Landgericht verantworten. Der Angeklagte soll in der Zeit von November 2018 bis zum November vorigen Jahres zahlreiche Einbrüche in Privathäuser verübt haben. Unter anderem stieg er in Häuser in Wilhelmshaven, in Schortens, in Sande sowie auch in den Nachbarkreisen Wittmund (Friedeburg) und Aurich (Wiesmoor und Großefehn) ein.

Um alle Taten aufzulisten, benötigte die Staatsanwaltschaft drei Anklageschriften. Die wurden am Mittwoch allesamt verlesen.

In den meisten Fällen hatte der Angeklagte Türen aufgehebelt oder gleich einen Stein ins Fenster geworfen. In den Häusern durchwühlte er dann alle Räumlichkeiten – für die jeweiligen Bewohner ein Albtraum. Wertvolle Erinnerungsstücke waren plötzlich weg, der private und persönliche Bereich beschmutzt.

Bargeld, Schmuck und in einem Fall eine historische Bibel ließ der Angeklagte mitgehen. Insgesamt soll er eine Beute im Wert von 65 000 Euro gemacht haben. Das Geld muss er nun an den Staat zur Weiterleitung an die Geschädigten zurückzahlen („Einziehung des Wertes des Tat­erlangten“).

Die zahlreichen Einbrüche hatten die Polizei in Atem gehalten. Eine akribische Ermittlungsarbeit der Beamten führte dann auf die Spur des Angeklagten. Der sitzt inzwischen in Untersuchungshaft.

Der Täter kannte sich aus, das war klar. Der Verdacht, er könnte sogar in der Nähe der Tatorte wohnen, verfestigte sich. Weil der Angeklagte einschlägig vorbestraft ist, wurde er überprüft. Dabei fanden die Ermittler heraus, dass der Tatverdächtige, der mehrmals umgezogen war, offenbar jeweils sein neues Umfeld abgegrast hatte. Bei der Durchsuchung der Wohnung des Angeklagten fanden die Beamten rund 400 Schmuckstücke, allesamt gestohlen. Um sie zuordnen zu können, wurden im Internet Bilder von den Schmuckstücken veröffentlicht. Sehr viele Geschädigte hatten sich daraufhin gemeldet, die Liste der Geschädigten wurde immer länger.

Nach Verlesung der Anklageschriften zogen sich gestern Gericht, Staatsanwaltschaft und Verteidigung zu einem internen Rechtsgespräch zurück. Darin sollte ausgelotet werden, was der Angeklagte an Strafe zu erwarten hat. Wenn er ein umfassendes Geständnis abgelegt, soll es bei rund fünf Jahren Gefängnis bleiben.

Der Prozess wird in der kommenden Woche fortgesetzt. insgesamt sind neun Prozesstage angesetzt. Gut möglich, dass es auch weniger werden, wenn der Beschuldigte vor Gericht reinen Tisch macht.