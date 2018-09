Die beiden Test-Blitzgeräte im Vergleich

Der „Enforcement Trailer“ der Firma Vitronic war vom 10. Oktober bis 7. November 2017 als Blitzer an Frieslands Straßen im Einsatz. An zwölf Messorten war das als Anhänger getarnte semistationäre Modul eingesetzt – unter anderem an der Ortsumgehung B 210 Jever-Schortens, an der Schützenhofstraße in Jever und am Klosterweg in Schortens, außerdem an Straßen im Wangerland, in Zetel und Varel.

Insgesamt war der Enforcement Trailer 443 Stunden und 39 Minuten im Einsatz. In dieser Zeit maß er 553 Geschwindigkeits-Überschreitungen – 465 im Verwarnbereich, 88 im Bußgeldbereich.

Die Anlage „ TraffiStar 350 S“ der Firma Jenoptik Robot war vom 18. April bis 22. Juni 2018 im Einsatz an 21 Messstellen. Durch die längere Einsatzzeit von 1085 Stunden und dadurch, dass die vom Hersteller „Robert“ genannte Anlage zwei Fahrtrichtungen gleichzeitig überwachen kann, wurden insgesamt 1448 Geschwindigkeitsverstöße erfasst. Davon waren 1210 im Verwarnbereich, 238 im Bußgeldbereich.

Im Vergleich: Der Enforcement Trailer erfasste im Schnitt 1,24 Geschwindigkeitsverstöße pro Stunde, „Robert“ 1,33. Die Blitzer-Autos des Landkreises kommen im Schnitt auf fünf erfasste Verstöße pro Stunde.

Anschaffungskosten:

• Enforcement Trailer der Firma Vitronic: 131 000 Euro.

• TraffiStar 350 S der Firma Jenoptik Robot: 197 540 Euro.