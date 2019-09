Blitzwoche der Polizei ab Montag

Friesland /Wilhelmshaven Die Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland startet am Montag, 23. September, erneut eine Geschwindigkeitsmesswoche in der Region. Ziel ist, durch verstärkte Radarkontrollen die Fahrerinnen und Fahrer daran zu erinnern, dass sie sich an Tempolimits halten müssen. Denn zu hohe Geschwindigkeit ist Unfallursache Nummer 1.

„Das Thema Geschwindigkeit ist und bleibt in der Stadt und auf dem Land immer noch eine der Hauptunfallursachen“, sagt der Koordinator der Geschwindigkeitsmesswoche, Polizeioberkommissar Tim Bachem. In Friesland und Wilhelmshaven zählte die Polizei 2018 insgesamt 4501 Verkehrsunfälle, bei denen zehn Menschen getötet und 146 schwer verletzt wurden. „Uns geht es in erster Linie darum, die Bürgerinnen und Bürger zu sensibilisieren und das Thema in das Bewusstsein zu rücken“, betont Bachem.

Vom 23. bis 29. September werden Einsatzkräfte der Polizei gemeinsam mit kommunalen Messteams zahlreiche Messstellen in Wilhelmshaven und Friesland einrichten; dabei orientiere man sich an so genannten Unfallhäufungslinien außerhalb geschlossener Ortschaften.