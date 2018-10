Friesland /Wilhelmshaven Ermittlungserfolg in der Drogenszene: Die Polizei hat in enger Zusammenarbeit mit der Staatsanwaltschaft Oldenburg bereits am vergangenen Donnerstag, 18. Oktober, insgesamt elf Wohnungen nach richterlichem Beschluss durchsucht. Das teilten die Beamten am Mittwoch mit.

Neun davon befanden sich im Zuständigkeitsbereich des Polizeikommissariats Jever, jeweils eine befand sich in Varel und Wilhelmshaven. Die Wohnungen wurden zeitgleich durchsucht.

Bei dem Polizeieinsatz wurden die Beamten der Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland von der Bereitschaftspolizei Oldenburg, vom Zoll und von Diensthundeführern der Polizeidirektion Oldenburg unterstützt.

Im Rahmen der Ermittlungen unter anderem wegen unerlaubten Handels mit Betäubungsmitteln konnten drogentypisches Equipment, Kommunikationsmittel und Waffen – darunter eine Schreckschusswaffe, ein Luftgewehr und Messer – sichergestellt werden.

Bei dem in den Wohnungen gefundenen Betäubungsmitteln handelt es sich laut Polizei unter anderem um Marihuana und Cannabissamen.

Laut Polizei ist die jüngste tatverdächtige Person 28 Jahre alt.

Aufgrund der bei den Durchsuchungen zusätzlich gewonnenen Erkenntnisse wurden weitere Ermittlungsverfahren wegen des Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz und Verstoßes gegen das Waffengesetz eingeleitet.

Die Ermittlungen, insbesondere mit Blick auf die Auswertung der Kommunikationsmittel dauern noch an.