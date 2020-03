Kriminalitätsstatistik In Friesland: Zahl der Straftaten ist um 235 zurückgegangen

Zum Stadtgebiet Wilhelmshaven

In Wilhelmshaven registrierte die Polizei 8127 Straftaten – die Häufigkeitszahl (Straftaten pro 100 000 Einwohner) erreichte mit 10 654 einen Tiefstand: 2009 lag die Zahl bei 13 815. Mehr als 70 Prozent wurden aufgeklärt.

Auch bei Einbruchdiebstählen sind die Zahlen rückläufig, erklärt Franz Polifke, stv. Leiter des Zentralen Kriminaldienstes. 2019 wurden 150 Einbrüche in Wohnungen angezeigt, 2018 waren es 181. „Wir haben 2019 mehr versuchte Taten als vollendete“, so Polifke: Von 150 blieb es in 76 Fällen beim Versuch.

Mit 1429 angezeigten Taten sind auch die Rohheitsdelikte gesunken. 2018 waren es 1544, 2016 sogar 1808 Taten. Davon machen Körperverletzungen den Großteil aus. 2019 gab es in Wilhelmshaven 1018 angezeigte Körperverletzungen, 2018 waren es noch 1091.