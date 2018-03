Friesland /Wilhelmshaven Oft sind es ja die stillen Helfer, die Großes leisten. Sie handeln im Hintergrund, helfen einfach nur, um zu helfen – und nicht, um Anerkennung zu erhalten.

Alexandra Schmid und Volker Hillnhütter sind genau solche Menschen. Vor drei Jahren hat er eine Facebookgruppe gegründet, um hilfsbedürftige Menschen zu unterstützen. „Und es gibt hier viele solcher Menschen“, sagt Volker Hilnhütter. „Hier passiert so viel Schlimmes, das niemand mitbekommt. Da bekomme selbst ich Pipi in den Augen.“

Die Gruppe nennt sich „Teilen & Helfen Wilhelmshaven/Friesland“. Sie fing klein an und wuchs dann rasant – heute sind mehr als 8000 Facebooknutzer Mitglied. Volker Hilnhütter ist der Administrator, der führende Organisator, „der Papa“, wie Alexandra Schmid ihn scherzhaft nennt. Sie selbst ist später als zweite Administratorin in die Gruppe hinzugekommen.

Zu verschenken

Die Idee der Gruppe: Wenn jemand Hilfe anbieten möchte oder aber, wenn jemand Hilfe benötigt, dann kann er das in der Gruppe schreiben. Viele Mitglieder posten zum Beispiel Fotos von alten aber noch gut erhaltenen Haushaltsgegenständen, die sie verschenken möchten. Schränke, Betten, Geschirr, Bilder – und vieles mehr. Wer das gebrauchen kann, meldet sich einfach.

Aber das ist nur ein kleiner Teil der Hilfe.

Denn Volker Hilnhütter stand schon bei Menschen in der Wohnung, die ohne Strom und Gas leben. Er besuchte einen Vater, der seinen kleinen Sohn mit nur zwei Scheiben Toast und etwas Ketchup versorgen und satt bekommen musste. Und er stand schon vor älteren Menschen, die all ihr Hab und Gut durch einen Brand verloren haben. Und all diesen Menschen hat er geholfen.

„Oft haben wir zum Beispiel zu Lebensmittelspenden in der Gruppe aufgerufen“, sagt der 47-Jährige. Er selbst ist dann noch zu später Stunde zu den Betroffenen gefahren und hat das Essen verteilt. „Wenn ich sehe, wie manche Menschen hier leben, dann geht mir das schon nahe.“

Dinge mehr schätzen

Direkt danach abschalten, das Gesehene vergessen, das ist dann nicht so einfach. „Aber dann lernt man auch das, was man selbst hat, mehr zu schätzen“, meint Alexandra Schmid.

So war es auch, als im vergangenen Jahr das Pflegeheim Friesenhaus in Wilhelmshaven abgebrannt ist. Die Bewohner standen vor dem Nichts, all ihr Eigentum war weg. „So schnell wie möglich haben wir in der Gruppe nach Spenden gefragt – abends hatten wir alles zusammen: Handtücher, Jacken, Schuhe – einfach alles.“

Feste organisiert

Wenn die beiden so zurückdenken, dann freuen sie sich über jede Hilfe, die sie bisher schon geben konnten. Sie haben schon Feste organisiert, um anderen eine Freude zu bereiten. Hilnhütter hat sich sogar als Weihnachtsmann verkleidet und Geschenke an Kinder verteilt, die sonst nichts bekommen hätten. Manchmal werden solche Geschenke in der Gruppe gesammelt, manchmal kauft „der Papa“ sie einfach selbst, von seinem eigenen Geld.

„Manchmal können aber selbst wir nicht viel tun“, sagt Hilnhütter – wenn es zum Beispiel darum geht, dass Bewohnern Strom und Gas abgestellt wird. „Sie glauben gar nicht, wie viele Menschen in Wilhelmshaven ohne Strom und Gas leben. Und das nur, weil scheinbar Papiere nicht schnell genug bearbeitet werden können.“

Zeit und Anstrengung

In der Facebookgruppe soll „helfen“ anders laufen: schnell und unbürokratisch. Volker Hilnhütter und Andrea Schmid geben zu: Es kostet sie auch oft Zeit und Anstrengung. „Und auch wir haben nicht immer das Geld locker.“

Und doch handeln sie uneigennützig, setzen sich ein, tun, was sie können – einfach nur, um zu helfen.

Antje Brüggerhoff https://www.nwzonline.de/autor/antje-brueggerhoff Agentur Hanz

Redaktion Jever Tel: 04461 965312 Lesen Sie mehr von mir

Mehr Infos in der Gruppe „Teilen & Helfen Wilhelmshaven / Friesland“ auf www.facebook.com