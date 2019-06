Friesland /Wilhelmshaven Ein eher ruhiges Wochenende gab es für die Polizei im Jeverland: Lediglich zwei kleine Verkehrsunfälle, davon allerdings einer mit zwei leicht verletzten Unfallopfern, meldet die Polizei.

In Sande kam es am Samstagnachmittag zu einem Unfall zwischen einer 42-jährigen Radfahrein und einem 85-jährigen Pedelec-Fahrer. Die beiden Radfahrer stießen kurz vor 17 Uhr im Begegnungsverkehr auf der Wilhelmshavener Straße zusammen. Die Fahrradfahrerin erklärte, dass sie von der Sonne geblendet worden und es deshalb zum Zusammenstoß gekommen sei. Durch den Sturz verletzten sich beide Verkehrsteilnehmer leicht.

In Jever gab es eine Blechschaden beim Ein- oder ausparken im Pommernweg. Dabei wurde ein abgestellter grüner Citroen am Kotflügel und hinten linken Stoßfänger beschädigt. Ohne sich um den Schaden zu kümmern, entfernte sich der Unfallverursacher vom Unfallort.

Ein Zeuge, der den Unfall beobachtet hat, hinterließ einen Zettel mit dem verursachenden Fahrzeug an der Windschutzscheibe des Geschädigten, vergaß dabei aber seine eigenen Personalien anzugeben. Der Zeuge wird daher gebeten, sich bei der Polizei Jever unter Tel. 04461/92 110 zu melden.

Auch für die Polizei Wilhelmshaven blieb es eher ruhig. Am Freitag schlug ein Ungekannter die Seitenscheibe eines Autos an der Beethovenstraße ein und entwendete eine Geldbörse mit Bargeld und Kreditkarten. Kurz zuvor wurde eine verdächtige Person am Fahrzeug beobachtet. Die Ermittlungen dauern an.

In der Nacht zum Samstag meldete sich ein Zeuge bei der Polizei, der in der Nähe der Helderei beobachtet habe, wie zwei Personen einen Pkw von der Böschung in die Maade geschoben haben. Als die Polizei eintraf, war das Fahrzeug halb in der Maade. Personen waren nicht mehr vor Ort. Das Fahrzeug wurde am 11. Juni in Wilhelmshaven entwendet und sichergestellt. Die Ermittlungen dauern an.